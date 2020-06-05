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Журналисты смогут посещать матчи РПЛ

5 июня 2020, 17:18
Чемпионат России. Фото РПЛ.
Чемпионат России. Фото РПЛ.
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Журналисты смогут посещать матчи РПЛ

Журналисты, как и зрители, получат доступ на матчи Тинькофф РПЛ. Об этом сообщает официальный сайт российской премьер-лиги. Турнир ранее был прерван из-за пандемии коронавируса.

Представители СМИ должны будут находиться в пресс-ложе, соблюдать социальную дистанцию и использовать средства защиты (маски, перчатки). Также был принят формат послематчевых пресс-конференций: они будут проходить с помощью видеосвязи, которую технически организуют принимающие клубы.

Ранее стало известно, что чемпионат России возобновится 19 июня.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_24917.html

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