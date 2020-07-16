Жоаузинью с пенальти не мажет

Жоаузинью принес «Динамо» победу над «Уфой», реализовав пенальти в матче 29-го тура. Полузащитник, выступавший ранее за «Краснодар», реализовал 11-й пенальти из 11 в чемпионатах России. За время выступления хавбека в премьер-лиге (с сезона-2011/12) больше 11-метровых забили пять человек, причем промахов избежал только Георгий Пеев. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры чемпионата России по забитым пенальти с сезона-2011/12