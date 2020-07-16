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Жоаузинью с пенальти не мажет

16 июля 2020, 21:46
Жоаузинью. Фото ФК «Динамо».
Жоаузинью. Фото ФК «Динамо».
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Жоаузинью принес «Динамо» победу над «Уфой», реализовав пенальти в матче 29-го тура. Полузащитник, выступавший ранее за «Краснодар», реализовал 11-й пенальти из 11 в чемпионатах России. За время выступления хавбека в премьер-лиге (с сезона-2011/12) больше 11-метровых забили пять человек, причем промахов избежал только Георгий Пеев. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры чемпионата России по забитым пенальти с сезона-2011/12

Игрок

Клубы

Матчи

Голы

Пенальти

Исполненные

Забитые

Бибрас Натхо

Рубин, ЦСКА

191

43

29

25

Георгий Пеев

Амкар

124

30

17

17

Халк

Зенит

97

55

20

15

Артем Дзюба

Спартак, Ростов, Зенит, Арсенал

253

100

17

13

Дмитрий Комбаров

Спартак, Кр.Советов

234

20

14

12

Жоаузинью

Краснодар, Динамо

224

32

11

11

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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