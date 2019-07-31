Жоаузинью рассказал про получение российского гражданства

Полузащитник "Динамо" Жоаузинью в интервью ВТБ рассказал о собственных лошадях, экзаменах по русскому языку и влиянии телевизора на рождаемость.

– Отправляясь в Барселону или Париж, берете бразильский или российский паспорт?

– Оба. Бразильский хорош тем, что не нужна шенгенская виза. Так что въезжаю по нему. По прилете в Москву показываю в аэропорту бразильский паспорт. Пограничники обычно интересуются, чем я планирую заниматься в России. Тогда достаю второй паспорт. Сотрудники уже смотрят на меня иначе, улыбаются.

– Когда у вас появилась идея о получении паспорта РФ?

– В 2012—2013 годах. Я тогда выступал за "Краснодар". В клубе меня спросили, было бы мне интересно получить еще одно гражданство. Так проще укладываться в лимит на легионеров в чемпионате России. Именно это стало основной причиной получения второго паспорта. Не сборная России, как многие писали.

– Через что прошли для получения двойного гражданства?

– Какая-то бюрократия всегда есть. Ездил почти каждый месяц [в миграционный центр]. Ждал у кабинетов, порой целый час. Мое присутствие было обязательно. Предоставлял вид на жительство, ставил подписи…

– У вас были экзамены?

– Да. Устный и письменный. Первое проще, конечно. Нас по одному вызывали к семи профессорам, которые с нами общались. Поговорили о футболе, семье и о том, что я планирую делать в России. А на письменном тесте в классе было 20-25 человек. Я привык писать на телефоне, а от руки – тяжело. Хотя были и вопросы с вариантами ответов "да"/"нет".