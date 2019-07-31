Жоаузинью: "Были варианты из чемпионатов Бразилии и ОАЭ. Но я полностью адаптировался к России"

Полузащитник "Динамо" Жоаузинью в интервью ВТБ рассказал, что у него были предложения от турецких клубов, а также варианты из чемпионатов Бразилии и ОАЭ. Однако, по его словам, он полностью адаптировался к России.

– Этим летом у вас закончился контракт с "Динамо". Вы могли уехать в "Фенербахче"?

– Были предложения от двух турецких клубов, один из которых – "Фенербахче". Имелись варианты из чемпионатов Бразилии и ОАЭ. Но я полностью адаптировался к России. У меня отличные отношения со всеми в "Динамо". Плюс новый стадион. "ВТБ Арена" тоже была причиной, чтобы остаться в России.

– Можете сравнить атмосферу на стадионе в Химках и в Петровском Парке?

– "ВТБ Арена" больше и зрители находятся ближе к полю. Новый стадион намного красивее и удобнее, поэтому и приходит народ. Поддержка помогает. Но и критика нас подстегивает.

– С кем вы сидите рядом в новой раздевалке?

– Справа от меня Каборе, слева – Кардозу. Периодически консультирую Мигела по телефону, помогаю ему в бытовых вопросах. Иногда ходим в ресторан, потому что оба живем рядом с базой "Динамо". В центр он не ездит, потому что еще не скачал себе навигатор на телефон (смеется).