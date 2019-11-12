Жоау Мариу заявил, что травма вывела его из строя на больший срок, чем хотелось бы
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу прокомментировал новость о своей травме. Ранее стало известно, что он не сможет помочь сборной Португалии в ближайших матчах отборочного турнира Евро-2020.
Травма в последней игре заставляет меня стоять неподвижно дольше, чем хотелось бы. Я вернусь сильнее. Спасибо за силу! ???#staystrong #lokomotiv @fclokomotiv pic.twitter.com/v3jvlVhw91— Jo?o M?rio (@joaome17) November 12, 2019
— Травма в последней игре заставляет меня стоять неподвижно дольше, чем хотелось бы, — написал Мариу в Twitter. — Я вернусь сильнее. Спасибо за силу!
26-летний португалец в текущем сезоне провел 12 матчей за «Локо» и забил один мяч при четырех голевых передачах.
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