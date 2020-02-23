Жоау Мариу: «Интер» заплатил 40 миллионов евро, но относился ко мне презрительно, как к мальчишке»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу рассказал, что не понимает позицию «Интера», за который выступал с 2016 года.

— У меня был отличный контракт. Но в Италии я оказался в невероятно негативной ситуации, — приводит слова футболиста A Bola. — Я тренировался отдельно от команды, наедине с Икарди. Я не понимаю позицию «Интера». Мне не позволяли тренироваться, играть в товарищеских матчах. Я недоумевал, потому что клуб заплатил 40 миллионов евро, но относился ко мне презрительно, как к мальчишке.

«Интер» оказался менее стабильным клубом по сравнению со «Спортингом». В «Интере» было много путаницы, менялись тренеры, была очень плохая подготовка к сезону. Жаль, что за пределами поля случилось гораздо больше, чем на нем.

Жоау Мариу был арендован «Локомотивом» 27 августа 2019 года до конца сезона с правом последующего выкупа.