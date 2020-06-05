«Жизнь сделала Кокорина крепче, жестче и злее». Погребняк уверен, что после тюрьмы Александр стал сильнее

Нападающий «Урала» Павел Погребняк в интервью «СЭ» выразил уверенность, что нападающий Александр Кокорин выйдет на прежний уровень.

— Не знаю деталей всей истории с уходом Кокорина в «Сочи». Но то, что Сашка еще скажет свое слово, не сомневаюсь, поскольку уже видел его в матчах за эту команду, — говорит Погребняк. — Мне показалось, что все случившееся с ним сделало его крепче, жестче и злее, что для классного форварда — ценнейшие качества. Что касается аренды, то она может и закалить, и сломать. Пример — Дзюба, получив опыт в «Томи», «Ростове», «Арсенале», Артем потом стал лидером «Зенита» и сборной. Да и я по-настоящему почувствовал себя игроком, пройдя «Шинник», «Балтику» и ту же «Томь». (Александр Львов)

Полностью интервью Павла Погребняка — здесь