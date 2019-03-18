Жирков извинился за инцидент с Глушенковым в матче со "Спартаком"

Защитник "Зенита" Юрий Жирков в своем Инстаграме принес извинения за то, что не совладал с эмоциями в одном из эпизодов матча 20-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:1). В том моменте полузащитник красно-белых Максим Глушенков случайно наступил на ногу Жиркову, который после фола хавбека москвичей ударил по мячу и попал в спину 19-летнего футболиста.

Ранее руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров выразил мнение, что главный арбитр встречи "Спартак" - "Зенит" Владимир Москалев должен был показать желтую карточку Жиркову за данную выходку.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ с 41 очком. У "Спартака" 33 очка и пятое место.

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