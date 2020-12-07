Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов прокомментировал игру защитника красно-белых Ильи Кутепова в нападении.

— Как вам идея Тедеско использовать Кутепова в роли центрфорварда?

— Вот этого понять не могу. Загадка! Да, бывает форс-мажор, и в конце матча высокорослого защитника отправляют в нападение. Но для такой роли больше подходит Жиго.

— Почему?

— Он мощнее, лучше играет головой. А выпускать Кутепова в атаку в двух матчах подряд... Зачем? У этой затеи просто не вижу перспектив.

— Есть ли они вообще у Кутепова в «Спартаке»?

— На данный момент тренер предпочитает Джикию, Жиго и Маслова. Значит, Илья выйдет на поле только в случае травмы или дисквалификации кого-то из них. Ну или в нападение.

(Александр Кружков)