Жиго подарил футболку тренеру, который помог ему восстановиться после травмы
19 августа 2019, 23:28
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго после окончания матча 6-го тура чемпионата России между против ЦСКА (2:1) подарил свою футболку тренеру по физподготовке Рамилю Шарипову, сообщает Twitter красно-белых.
Специалист помог футболисту, когда тот восстанавливался после травмы крестообразных связок, полученной в прошлом сезоне.
? В победной раздевалке герой матча Самэуль Жиго подарил свою майку Рамилю Шарипову — тренеру по физической подготовке, который сыграл важную роль в восстановлении защитника после разрыва «крестов».— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 19, 2019
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