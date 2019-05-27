Жиго поблагодарил болельщиков "Спартака" за поддержку

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго​ выразил благодарность болельщикам красно-белых за поддержку на протяжении сезона.

– Конец сезона, но результат не тот, которого ожидали. Я хочу поблагодарить невероятных болельщиков за их поддержку, а также команду. До скорой встречи, – написал Жиго в своем Инстаграме.

Самюэль Жиго принял участие в 11 матчах "Спартака", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.​​ Большую часть сезона 25-летний француз пропустил из-за травмы колена, полученной в сентябре 2018 года.

Красно-белые завершили сезон 2018/19 на 5-м месте в турнирной таблице РПЛ.