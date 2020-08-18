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Жиго и Соболев посоревновались в точности штрафных

18 августа 2020, 10:26
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Защитник «Спартака» Самюэль Жиго и нападающий красно-белых Александр Соболев решили выяснить, кто из них лучше пробивает штрафные.

По окончании тренировки некоторые футболисты московской команды остались, чтобы отработать удары. Жиго и Соболев решили устроить баттл.

«После тренировки игроки остались на поле и выяснили, кто лучше исполняет штрафные удары. Самой горячей стала дуэль Самуэля Жиго и Александра Соболева», — говорится в описании к видео на YouTube-канале «Спартака».

Соболев оказался точнее, в виде наказания Жиго был вынужден выполнять кувырки на поле.

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