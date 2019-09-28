Жест Семина после гола «Зениту». Тренер «Локо» потроллил ВАР

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после гола Гжегожа Крыховяка в ворота «Зенита» во втором тайме матча 11-го тура РПЛ в Москве показал жест, который судьи демонстрируют перед использованием видеоповтора. Железнодорожники после этого повели со счетом 1:0.

В первом тайме после подсказки ВАР Алексея Сухого и просмотра повтора главным судьей Михаилом Вилковым не был засчитан гол Федора Смолова. По этому поводу форвард дал эмоциональное интервью в перерыве.