Жест Семина после гола «Зениту». Тренер «Локо» потроллил ВАР
28 сентября 2019, 20:22
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после гола Гжегожа Крыховяка в ворота «Зенита» во втором тайме матча 11-го тура РПЛ в Москве показал жест, который судьи демонстрируют перед использованием видеоповтора. Железнодорожники после этого повели со счетом 1:0.
В первом тайме после подсказки ВАР Алексея Сухого и просмотра повтора главным судьей Михаилом Вилковым не был засчитан гол Федора Смолова. По этому поводу форвард дал эмоциональное интервью в перерыве.
#ЛокоЗенит Юрий Палыч троллит ВАР ? pic.twitter.com/uecwh40zCs— СЭ Футбол (@se_football) September 28, 2019
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи