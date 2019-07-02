Жерсон предпочитает перейти в "Фламенго", а не в "Динамо"

Полузащитник "Ромы" Жерсон Сантос хотел бы перейти в "Фламенго", сообщает Globo Esporte. Ранее сообщалось, что он может стать игроком московского "Динамо".

По данным источника, представители бразильского клуба общались с игроком, и он настроен на переход. При этом "Рома" хочет продать игрока именно в "Динамо". Российский клуб предлагает за игрока 10 миллионов евро - значительно больше, чем "Фла".

22-летний Жерсон прошлый сезон провел в "Фиорентине" на правах аренды. В 36 матчах серии А он забил три мяча и сделал три голевые передачи.

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