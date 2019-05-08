Жены Кокорина и Мамаева после приговора суда обсуждают возможность не подавать апелляцию

Жена форварда "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова и супруга хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Алана после оглашения приговора на заседании в Пресненском суде Москвы задумались не подавать апелляцию, потому что, если спортсмены будут сидеть в колонии, то они смогут их навещать.

Суд приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Они стали участниками двух драк в центре Москвы утром 8 октября 2018 года, в которых пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. (Александр Рогулев)

Суд Кокорина и Мамаева: приговор. Live!

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