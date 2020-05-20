Жена Вячеслава Малафеева: «Старшей дочке 16, колбасит переходный возраст. Так чудит, что иногда хочется прибить»

Жена бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева Екатерина рассказала о воспитании детей. В марте появилась информация, что 16-летняя дочь голкипера, Ксения, попалась на продаже нескольких таблеток экстази.

— Почему так происходит, что в одной семье, под одним воспитанием такие разные дети? У нас трое детей, старшей дочке — 16 лет, и ее постоянно колбасит переходный возраст, который очень сложно даётся нам и ей, — написала у себя в Instagram Малафеева. — Она тяжело справляется с буйством гормонов и периодически чудит так, что хочется прибить или сквозь землю провалиться. Мы с мужем всегда даем нашим детям возможность взвесить свои решения и сделать выбор самостоятельно, это жизнь, где могут быть ошибки, которые стают опытом. Когда выходит из ряда вон, мы включаемся и проводим беседы воспитательного характера. Ей кажется, что она уже выросла и вправе решать все сама, в этом заблуждении и отчуждении ей сейчас хочется быть.

С сыновьями проще, с ними работает дисциплина. Спорт помогает в закалке характера, у Максика сейчас возраст такой, где он отстаивает свои интересы, выражает мнение, и объясняет свою точку зрения, мы всегда можем договориться. Он прислушивается к нам, для него мы пример, говорит, когда вырастет хотел бы помогать в бизнесах. Алекс, ещё ребёнок, но уже видно с задатками лидера. Он коммуникабельный и бесстрашный мальчишка. С детства знает, чего хочет, поэтому мы максимально даём ему попробовать разные дисциплины. С хоккеем говорит, что определился. Несмотря на все заносы детей, они остаются нашими детьми. Семья одна, воспитание одно, а дети разные.