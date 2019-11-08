Жена Тарасова сделала заявление: она недовольна публикациями в СМИ
Жена футболиста Дмитрий Тарасова Анастасия Костенко в Instagram прокомментировал скандал, который развернулся вокруг ее мужа. Бывшая жена Тарасова Ольга Бузова призналась, что подвергалась домашнему насилию, когда жила вместе с экс-игроком сборной России.
— Я не привыкла комментировать ситуации, занимающие лидирующие позиции, но здесь, когда СМИ решили сделать меня жертвой домашнего насилия, я молчать не стану, — написала Костенко.
Для начала небольшое отступление. Мне очень стыдно за наших журналистов, особенно за личностей, на которых подписано огромное количество людей и которые официально являются представителями Российской Массовой Коммуникации.
Очень позорно, как это модно сейчас говорить, хайповать на вырванном видеоматериале, предварительно не ознакомившись с полным сюжетом.
Вспоминается последний мастер-класс Владимира Познера и его слова: «Дело журналиста не продвигать собственное мнение, а давать информацию.» Теперь к основному. Мы не поддерживаем домашнее насилие и более того, вначале выпуска было сказано, что нас хотят позлить. Никто мне не дает лещей. Максимум, мама и папа донскую таранку привозят.
Рукоприкладство в нашей семье — табу! Беременная, не беременная, сказала не обдумав или вынесла когда-то мозг- ничего из перечисленного не сопровождалось и не будет сопровождаться оплеухами и т.д.
Вы правда думаете, что если бы любимый был тираном, то я бы такая спокойная на релаксе, с улыбкой до ушей, ехала в машине?
Мои близкие знают, что я и терпила — несовместимые противоположности. Странно, что кому-то это пришло в голову.
СМИ есть АБЬЮЗЕР. ? Я не привыкла комментировать ситуации, занимающие лидирующие позиции, но здесь, когда СМИ решили сделать меня жертвой домашнего насилия, я молчать не стану. ? Для начала небольшое отступление. Мне очень стыдно за наших журналистов, особенно за личностей, на которых подписано огромное количество людей и которые официально являются представителями Российской Массовой Коммуникации. Очень позорно, как это модно сейчас говорить, хайповать на вырванном видеоматериале, предварительно не ознакомившись с полным сюжетом. Вспоминается последний мастер-класс Владимира Познера и его слова: «Дело журналиста не продвигать собственное мнение, а давать информацию.» Теперь к основному. Мы не поддерживаем домашнее насилие и более того, вначале выпуска было сказано, что нас хотят позлить. Никто мне не даёт лещей. Максимум, мама и папа донскую таранку привозят ?. Рукоприкладство в нашей семье — табу! Беременная, не беременная, сказала не обдумав или вынесла когда-то мозг- ничего из перечисленного не сопровождалось и не будет сопровождаться оплеухами и т.д. ? Вы правда думаете, что если бы любимый был тираном, то я бы такая спокойная на релаксе, с улыбкой до ушей, ехала в машине? ? Мои близкие знают, что я и терпила- несовместимые противоположности. Странно, что кому-то это пришло в голову... ? P. S. Много сообщений в Директ, где меня спрашивают, что делать в ситуации насилия. Дорогие женщины, я никогда не сталкивалась с этим и умоляю Вас! НЕ НУЖНО ТЕРПЕТЬ. Бьет — не значит ЛЮБИТ! Пожалуйста, не молчите об этом и ничего не бойтесь. ? ? Контактный номер телефона для пострадавших от домашнего насилия — общенациональная горячая линия 8 801 100 8 801 ? ?Правовая помощь и социально-психологическое сопровождение — «Женская кризисная линия» Тел 8 (029) 756 35 24 ? ? Общество объединение «Радислава» Телефон доверия 280-28-11 Если не берут трубку 8 (029) 610 83 55 Для размещения в убежище — 8 (029) 610 83 55. ? Телефоны и организации взяты с http://old.ostanovinasilie.org/куда-обратиться-за-помощью/
«Пока не беременная — может сразу получить леща». Тарасов высказался о женщинах// Бузова рассказала, что сталкивалась с домашним насилием. Она была замужем за футболистом Тарасовым