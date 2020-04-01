Жена Тарасова дала отпор хейтерам, раскритиковавшим дорогой подарок от мужа на день рождения

Жена полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко опубликовала в Instagram пост, в котором ответила на гневные комментарии по поводу подаренного мужем на день рождения люксового автомобиля «Порше».

— Ребятки, которые неспособны порадоваться за других, особенно в день рождения, ну вы даете, — написала Костенко. — Понасоздавали фейков, да понаписали «пожеланий» и «пророчеств». — Откуда у вас это в головушках?

Вспоминаю любимейший отрывок Олега Роя из книги «Фантомная боль»: «Человек наделен разумом и душой, где плещут хрустальные родники, распускаются сказочные цветы и поют волшебные птицы. То есть могли бы плескаться, цвести и петь. Но нет. Человек забивает этот чистый источник тоннами мусора: пустыми обидами, гневом ни о чем, бессмысленным страхом... даже перечислять отвратительно, словно само перечисление добавляет в поток жизни еще один ручеек яда».

Не буду включать психолога, ведь и без него очевидно, что это нездоровая реакция на радость другого. И чем больше вы позволяете себе такое, тем основательнее вы посылаете свою удачу подальше, да к другим. Например, ко мне... Самое главное, что даже фейковая страница вас не спасает... Вы остаетесь собой. Транспорт, упаковка и количество цветов, разногласия в предпочтениях одежды — здоровых людей это меньше всего волнует, так как главное не это. Важно то, что мои близкие и родные постарались сделать этот день волшебным и у них получилось...

Поймите, это совершенно ненормально критично думать за других, копаться в их очень личных моментах, меркантильно рассуждать о распределении финансов, писать об алиментах, которые вас не касаются.

Тарасов откладывал деньги на покупку люксового авто для жены четыре года