Жена Шюррле показала, как побрила своего мужа налысо
1 апреля 2020, 21:29
Супруга полузащитника «Спартака» Андре Шюррле — Анна Шарипова — опубликовала новые сторис в своем Instagram. Жена 29-летнего немецкого футболиста показала, как побрила налысо своего мужа.
Ранее хавбек «Спартака» опубликовал фотографию с семьей. Игрок красно-белых вернулся в Германию.
В текущем сезоне Шюррле провел 18 матчей за «Спартак», забил два гола и сделал три результативные передачи.
Жена Шюррле побрила налысо своего мужа pic.twitter.com/2N10q6u3kf— Алексей Лазуткин (@bayushkin_s) April 1, 2020
April 1, 2020
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