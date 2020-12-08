Жена Семака помогла собрать деньги на операцию девочке с ДЦП

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, в Instagram провела распродажу своих вещей, чтобы собрать деньги на лечение девочки Таисии Казаковой, страдающей от ДЦП.

Девочке необходимо провести операцию на спинном мозге в США. Стоимость процедуры — 3,5 миллиона рублей. Родители Таисии начали сбор средств в соцсетях. Анна Семак откликнулась на призывы о помощи, чтобы быстрее собрать нужную сумму.

«Дорогие друзья! Вместе мы смогли сделать невероятное. За сутки собрали больше миллиона рублей и помогли закрыть сбор для Таисии. Девочке предстоит операция на спинном мозге, благодаря которой ребенок сможет ходить», — написала Семак в Instagram после того, как средства были собраны.

В 2016 году стало известно, что Анна и Сергей Семак удочерили девочку с ограниченными возможностям. Также супруга главного тренера «Зенита» часто проводит благотворительные мероприятия, чтобы помочь больным детям.