Жена Мамаева расплакалась после оглашения приговора суда

Жена Павла Мамаева Алана Мамаева расплакалась после оглашения приговора суда. И надела темные очки. Ее супруг, полузащитник "Краснодара", в среду был приговорен судом к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима.

Форвард "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и его друг, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Суд приговорил братьев Кокориных к заключении в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Мамаева и Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. (Александр Рогулев)