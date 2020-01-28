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Жена Кокорина сообщила: Александр не едет в «Сочи», его ждет «Зенит-2»

28 января 2020, 14:25
Instagram Дарьи Вилатовой. Александр Кокорин и Дарья Валитова. Фото Instagram
Instagram Дарьи Вилатовой.
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Жена нападающего «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова сообщила, что игрок не намерен выступать за «Сочи», так что руководство клуба из Санкт-Петербурга приняло решение перевести его в «Зенит-2».

— К огромному сожалению Саша не продолжит свою карьеру в «Зените», — написала супруга и мать сына Кокорина в сториз в Instagram при ответе на вопрос о будущем футболиста (пунктуация и орфография сохранены). — Для него это большая боль, но от него ничего не зависит, в данной ситуации все решения приняты руководством клуба. Сегодня ему сообщили, так как он не намерен продолжать карьеру в «Сочи», что в связи с этим руководство «Зенита» приняло решение до конца сезона отправить его тренироваться и играть за «Зенит-2».

Ранее 28-летний форвард не поехал на второй сбор «Сочи» в Турцию.

21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако футболист остался в клубе из Санкт-Петербурга и в двух контрольных матчах вывел команду на поле в качестве капитана.

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