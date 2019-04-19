Жена Кокорина послала поцелуй мужу. Суд возобновится на следующей неделе

На слушаниях Пресненского суда Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева удовлетворено ходатайство прокурора об объявлении перерыва до понедельника, 22 апреля. Следующее, девятое по счету заседание по существу должно начаться в первый день новой недели в 13.00. Предполагается, что слушания пройдут в понедельник, вторник, четверг и пятницу, а в среду, 24 апреля, будет выходной.

Подсудимые покидали зал суда в хорошем настроении, одновременно шутя с родственниками. Гражданская жена и мать ребенка нападающего "Зенита" Дарья Валитова отправила супругу воздушный поцелуй. Ранее она вместе с Аланой Мамаевой интересовались состоянием полузащитника "Краснодара", у которого накануне было заметно воспаление глаза – тот ответил, что потихонечку все проходит.

В одном из перерывов по ходу пятничного заседания Валитова уточнила у Кокорина о следующем свидании – в среду, а также сообщила супругу, что к нему должны допустить клубных врачей – такое прошение от форварда, его родственников и защиты поступало несколько раз. Футболист весной 2018 года порвал крестообразные связки колена, вернулся в игру, но не закончил и после взятия под стражу не проходит реабилитацию. В связи с этим адвокат Стукалова сообщила суду, что нападающему может потребоваться замена коленного сустава на искусственный, после чего он станет человеком с ограниченными возможностями. (Арман Мкртчян, Александр Рогулев)

Кокорин, Мамаев, брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин и друг полузащитника "Краснодара", детский тренер Протасовицкий обвиняются по статьям УК РФ "побои" и "хулиганство". Они стали участниками двух драк в центре Москвы утром 8 октября 2018 года. В первой у ночного клуба пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Маслий-Ушаковой Виталий Соловчук, во второй – в кафе "Кофемания" чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Сегодня было опубликовано полное видео конфликта компании Кокорина и Мамаева с Паком и Гайсиным в кафе.

Суд Кокорина и Мамаева: live!