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Жена Кокорина показала, как сын танцует перед Дедом Морозом

11 декабря 2020, 14:10
Дарья Валитова с сыном Майком. Фото Instagram
Дарья Валитова с сыном Майком. Фото Instagram
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Дарья Валитова, супруга форварда «Спартака» Александра Кокорина, опубликовала в Instagram видео танца сына Майка.

В ролике ребенок станцевал перед Дедом Морозом и Снегурочкой на празднике.

«Немного нижнего брейк-данса», — подписала пост Валитова.

Валитова и Кокорин вместе с 2014 года. Их сын Майк родился в 2017-м году.

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