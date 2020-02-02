Жена Карпина поздравила супруга с днем рождения нежным видео со свадьбы

Супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина Дарья поздравила мужа с днем рождения. 2 февраля специалисту исполнился 51 год.

— С днем рождения, мой самый родной, близкий и любимый человек! ­- написала Карпина в Instagram. - Я нарезала кусочками наше свадебное видео, самые любимые мои моменты! ­

Помнишь, как операторы смеялись, что мы все время целуемся, а мы отвечали, что по-другому не можем! И я счастлива, что годы идут, а мы по-прежнему по-другому не можем! ­

Спасибо тебе, что мы так близки, что мы так похожи, что мы так счастливы. Спасибо, что нам так легко, уютно, весело и надежно вместе!

Люблю тебя! Ждем тебя дома.