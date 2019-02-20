Жена Александра Кокорина: "Простите моего мужа!"

Супруга нападающего "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова в эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1" просит простить своего мужа, который находится под стражей в "Бутырке" с октября 2018 года за участие в двух драках в центре Москвы. Суд дважды продлевал срок ареста, последний раз – до 8 апреля.

Напомним, что вместе с Кокориным также под арестом находится его младший брат Кирилл, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев.

– Искренне приношу извинения за супруга и остальных ребят! Перед всеми болельщиками "Зенита" и футбола, в целом. Мы надеемся, что люди обратят внимание на эту ситуацию. Очень прошу поддержать нас, чтобы правда была услышана, – сказала Валитова в эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир".

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