Жена Александра Кокорина: "Паша очень хорошо влиял на Сашу в семейном плане"

Супруга нападающего "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова в эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1" рассказала о взаимоотношениях с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым​ и игроками питерской команды.

Напомним, что Кокорин с младшим братом Кириллом, детским футбольным тренером Александром Протасовицким и Мамаевым находятся под стражей в "Бутырке" с октября 2018. Суд дважды продлевал срок их ареста, последний раз – до 8 апреля.

– Поддерживают ли меня футболисты "Зенита"? "Зенит" – очень сплоченная команда. Жены и сами ребята звонили, предалагали различную помощь. Многие до сих пор поддерживают.

Мы с Пашей отдыхали с детьми. Не могу сказать, что Паша плохо влияет на Сашу. Может быть у них просто дурость какая-то включается. Паша очень хорошо влиял на Сашу в семейном плане. И в отношениях со мной тоже, когда мы ссорились. Он звонил мне, пытался нас примерить. Не сказать, что он оторва. Он не такой, – сказала Валитова в эфире передачи "Прямой эфир".