Жена Александра Кокорина – об истории в Монако: "Лучше никуда не ходить и сидеть в отеле"

Супруга нападающего "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова в эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1" прокомментировала видео 2016 года, где ее муж и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев​ отдыхали на вечеринке в Монако после вылета сборной России с чемпионата Европы во Франции.

Напомним, что ранее в СМИ сообщалось, что Кокорин и Мамаев заказали гостям кафе шампанское стоимостью 500 евро за бутылку. Официанты разносили напитки под звуки гимна России.

– Я присутствовала при этой истории в Монако. Знаю, как все было на самом деле и, что вокруг происходило. Это было очередное шоу. Признаюсь, нам было очень сложно. У нас же никто не запрещает отдыхать во время отпуска. Там ничего такого не происходило. Там были друзья с детьми, которые потом ушли. Это шоу приписали нам. Люди заработали на этой видеозаписи. Лучше никуда не ходить и сидеть в отеле, – сказала Валитова в эфире "Прямого эфира".

Отметим, что Кокорин с младшим братом Кириллом, детским футбольным тренером Александром Протасовицким и Мамаевым находятся под стражей в "Бутырке" с октября 2018. Суд дважды продлевал срок их ареста, последний раз – до 8 апреля.