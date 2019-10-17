Жена Акинфеева рассказала, какой подарок мужа считает самым крутым

Екатерина Герун, жена вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева ответила на вопрос о самом крутом подарке мужа.

— Ничего такого он мне не дарил: самолеты, яхты, если ты это имеешь в виду, — сказала Герун в интервью каналу «Сторис» на Youtube. — Для меня вообще круто, когда муж мне делает подарок. Вот просто он решил мне сделать подарок и пошел сам, выбрал, купил. Вот это очень круто. Неважно, что это.

33-летний Игорь Акинфеев — шестикратный чемпион России, шестикратный обладатель Кубка России. Семь раз выигрывал Суперкубок страны. Победитель Кубка УЕФА, бронзовый призер Евро-2008. У Акинфеева и Герун двое детей — сын и дочь.

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