Жена Акинфеева ответила, почему их сын выбрал хоккей, а не футбол

Екатерина Герун, жена вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева ответила на вопрос о своем сыне Данииле. Она сказала, что сын занимается хоккеем.

— Даня ходит на хоккей. Он любит все виды спорта. Почему не футбол? Он любит все виды спорта. Теннис, хоккей, футбол — все, что угодно, — сказала Герун в интервью каналу «Сторис» на Youtube. -Будет ли он известным хоккеистом? Мы пока не думали от этом. Он любит, чтобы я снимала, что он делает на коньках, какие-то трюки. Любит потом пересматривать видео.

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