Нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов получил травму мышц задней поверхности бедра в матче 2-го тура группового туранира Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2), информирует официальный сайт клуба.

В четверг ему будет проведено комплексное обследование, после которого определят тактику и сроки лечения.

Нападающий Федор Смолов в игре с «Атлетико» повредил голеностопный сустав и в ближайшее время пройдет короткий курс стартовой терапии.