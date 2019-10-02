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Жемалетдинова ждет обследование, Смолова — терапия

14:28
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Нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов получил травму мышц задней поверхности бедра в матче 2-го тура группового туранира Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2), информирует официальный сайт клуба.

В четверг ему будет проведено комплексное обследование, после которого определят тактику и сроки лечения.

Нападающий Федор Смолов в игре с «Атлетико» повредил голеностопный сустав и в ближайшее время пройдет короткий курс стартовой терапии.

Дополнительная информация

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/21044

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