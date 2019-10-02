Жемалетдинова ждет обследование, Смолова — терапия
14:28
Нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов получил травму мышц задней поверхности бедра в матче 2-го тура группового туранира Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2), информирует официальный сайт клуба.
В четверг ему будет проведено комплексное обследование, после которого определят тактику и сроки лечения.
Нападающий Федор Смолов в игре с «Атлетико» повредил голеностопный сустав и в ближайшее время пройдет короткий курс стартовой терапии.
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