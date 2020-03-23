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Жемалетдинов посоветовал сериалы для просмотра во время карантина. В их числе «Ведьмак»

23 марта 2020, 15:32
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Нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов посоветовал три сериала на время вынужденного карантина из-за пандемии коронавируса.

В их число вошли: «Меч короля Артура», «Ведьмак» и «Острые козырьки».

Чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за ситуации с коронавирусом.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 341 365 человек. Умерших — 14 759, выздоровевших — 98 866. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

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