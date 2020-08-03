Желько Бувач: «По своему характеру и ментальным качествам Фомин отлично вписывается в «Динамо»

Спортивный директор московского «Динамо» Желько Бувач прокомментировал подписание контракта с полузащитником Даниилом Фоминым, который заключил с московским клубом соглашение на пять лет.

— Мы можем быть довольны тем фактом, что Даниил Фомин присоединился к «Динамо», — цитирует Бувача сайт бело-голубых. — Хочу отметить, что это очень умный игрок, который здорово оснащён технически, а еще он крайне качественно действует тактически. Даниил хорош и в разрушении, и в организации атаки, способен действовать на любой позиции в центре полузащиты. Немаловажно, что по своему характеру и ментальным качествам Фомин отлично вписывается в «Динамо». Уверены, что он выведет нашу команду на новый уровень.