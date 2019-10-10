«Желаем как можно больше успешных матчей за «Спартак». Красно-белые поздравили Джано с 27-летием

Официальный Twitter «Спартака» поздравил полузащитника Джано Ананидзе с 27-летием.

— Желаем Джано семейного благополучия, крепкого здоровья и как можно больше успешных матчей за «Спартак»! — написано в Twitter красно-белых.

В текущем сезоне Джано провел 8 матчей за «Спартак» и отметился одной голевой передачей. Грузинский футболист выступает за москвичей с 2009 года. Становился с командой чемпионом России (2016/17) и обладателем Суперкубка страны (2017).

Ранее Джано получил вызов в сборную Грузии на матчи отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против Ирландии (12 октября, Тбилиси) и Гибралтара (15 октября, Виктория).

?Поздравляем Джано Ананидзе с днём рождения! Сегодня ему исполняется 27 лет



?Вместе с красно-белыми он становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.



?Желаем Джано семейного благополучия, крепкого здоровья и как можно больше успешных матчей за «Спартак»! pic.twitter.com/dadluxTpPT — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) October 10, 2019

Джано получил вызов в сборную Грузии на отборочные матчи к Евро-2020