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«Желаем как можно больше успешных матчей за «Спартак». Красно-белые поздравили Джано с 27-летием

10 октября 2019, 15:27
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Официальный Twitter «Спартака» поздравил полузащитника Джано Ананидзе с 27-летием.

— Желаем Джано семейного благополучия, крепкого здоровья и как можно больше успешных матчей за «Спартак»! — написано в Twitter красно-белых.

В текущем сезоне Джано провел 8 матчей за «Спартак» и отметился одной голевой передачей. Грузинский футболист выступает за москвичей с 2009 года. Становился с командой чемпионом России (2016/17) и обладателем Суперкубка страны (2017).

Ранее Джано получил вызов в сборную Грузии на матчи отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против Ирландии (12 октября, Тбилиси) и Гибралтара (15 октября, Виктория).

Джано получил вызов в сборную Грузии на отборочные матчи к Евро-2020

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