«Ждите». Реакция Газизова на вопрос о правом защитнике в «Спартаке»
16 сентября 2020, 21:22
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ответил на вопрос о возможном усилении позиции правого защитника.
— Если правый защитник слабее Зобнина, вы не будете его брать?
— Я больше не буду об этом говорить. Ждите. (Максим Алланазаров)
Сегодня «Спартак» обыграл «Родину» (5:1) в матче элитного группового раунда Бетсити-Кубка России. В составе победителей отличились Александр Соболев, Остон Урунов, Айртон, Роман Зобнин и Эсекиэль Понсе.
Материалы сюжета: Кубок России-2020/21. Групповой раунд