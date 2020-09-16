РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Ждите». Реакция Газизова на вопрос о правом защитнике в «Спартаке»

16 сентября 2020, 21:22
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ответил на вопрос о возможном усилении позиции правого защитника.

— Если правый защитник слабее Зобнина, вы не будете его брать?

— Я больше не буду об этом говорить. Ждите. (Максим Алланазаров)

Сегодня «Спартак» обыграл «Родину» (5:1) в матче элитного группового раунда Бетсити-Кубка России. В составе победителей отличились Александр Соболев, Остон Урунов, Айртон, Роман Зобнин и Эсекиэль Понсе.

Родина — Спартак

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
20
Офсайд
Материалы сюжета: Кубок России-2020/21. Групповой раунд




Прямой эфир
Прямой эфир