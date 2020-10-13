Жалолиддинов перешел из «Локомотива» в «Тамбов» на правах аренды
13 октября 2020, 20:12
Полузащитник «Локомотива» Жасур Жалолиддинов продолжит карьеру в «Тамбове». Жалолиддинов будет выступать клуб из Тамбова на правах аренды до конца сезона, сообщает сайт москвичей.
Жалолиддинов пришел из «Бунедкора» в конце июля, подписав пятилетний контракт. За московский клуб 18-летний Жасур не провел ни одного официального матча.
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