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Жалолиддинов перешел из «Локомотива» в «Тамбов» на правах аренды

13 октября 2020, 20:12
Жасур Жалолиддинов. Фото Instagram
Жасур Жалолиддинов. Фото Instagram
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Полузащитник «Локомотива» Жасур Жалолиддинов продолжит карьеру в «Тамбове». Жалолиддинов будет выступать клуб из Тамбова на правах аренды до конца сезона, сообщает сайт москвичей.

Жалолиддинов пришел из «Бунедкора» в конце июля, подписав пятилетний контракт. За московский клуб 18-летний Жасур не провел ни одного официального матча.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/new

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