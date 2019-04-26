24 апреля перед началом домашнего матча 25-го тура премьер-лиги "Зенит" – "Динамо" (2:0) хозяевам встречи была вручена премия "Лига Fair Play", учрежденная российской премьер-лигой и генеральным партнером РПЛ – БК "Лига Ставок".

Сине-бело-голубые продемонстрировали самые высокие показатели по системе Fair Play среди всех представителей премьер-лиги по итогам марта. Памятный трофей из рук заместителя генерального директора букмекерской компании "Лига Ставок" Александра Егорова и коммерческого директора Павла Суворова получил капитан команды Бранислав Иванович.

Павел Суворов, Бранислав Иванович и Александр Егоров.

Цель премии "Лига Fair Play" – продвижение идей и принципов Fair Play, в основе которых – уважение к соперникам, судьям, официальным лицам матча и болельщикам. Премия вручается по итогам каждого месяца команде, демонстрирующей самые высокие показатели Fair Play. Методика оценки поведения команд рекомендована УЕФА для профессиональных футбольных лиг, а анализ матчей по системе Fair Play осуществляется делегатом матча и отображается в соответствующем рапорте.

Победитель определяется на основании оценок по шести основным параметрам Fair Play:

– желтые и красные карточки;

– зрелищность матча;

– уважение к сопернику;

– уважение к судьям;

– поведение представителей команд;

– поведение болельщиков.

Команда, набравшая наибольший средний балл во всех матчах премьер-лиги, получит премию "Лига Fair Play" сезона-2018/19.