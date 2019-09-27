«Зениту» смягчили наказание за потасовку между болельщиками и ОМОНом на матчах с «Краснодаром»

Апелляционный комитет РФС удовлетворил жалобу «Зенита» на решение КДК по инциденту на матче четвертого тура РПЛ против «Краснодара» (1:1). Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

Сообщается, что условная дисквалификация стадиона «Зенита» на один матч заменена на условное закрытие части секторов на одну игру.

— Удовлетворить жалобу ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург на решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС от 21 августа 2019 года. Изменить решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС от 21 августа 2019 года, заменив санкцию за неправомерные действия зрителей в отношении ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург в виде одного домашнего матча без зрителей условно на запрет на допуск зрителей в секторы D101-D111 стадиона «Газпром Арена» на один домашний матч условно, — говорится в сообщении.

Напомним, во время матча произошла стычка между болельщиками и работниками ОМОНа.

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