«Зенит» ждет Вендела в среду

Полузащитник «Зенита» Вендел еще не прилетел в Санкт-Петербург. 23-летнего бразильца ждут в команде в среду — в этот день он должен провести первую тренировку в новой команде.

Причина задержки — правила въезда в Россию: из-за пандемии ковид попасть в страну по туристической визе сейчас невозможно, поэтому сразу требуется деловая. «Зенит» объявил о подписании пятилетнего контракта с хавбеком «Спортинга» еще 6 октября.

В субботу, 17 октября, «Зениту» предстоит домашняя игра 11-тура Тинькофф РПЛ против «Сочи». Не исключено, что Вендел сразу попадет в заявку команды, потому что многие игроки сине-бело-голубых разъехались по сборным и, например, полузащитник Вильмар Барриос вернется из колумбийской только в пятницу. (Вячеслав Короткин)