«Зенит» записал обращение в честь международного дня борьбы с раковыми заболеваниями

4 февраля в мире отмечают Международный день по борьбе с раковыми заболеваниями.



Футболисты «Зенита» присоединились к акции и записали обращение для больных, страдающих этим серьезным недугом.#ЯЕстьИЯБуду pic.twitter.com/13IHBk1Cc6