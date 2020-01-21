«Зенит» забил 10 голов «Аль-Увайнаху» в товарищеском матче, Кокорин оформил хет-трик

«Зенит» одержал разгромную победу над «Аль-Увайнахом» (10:0) в товарищеском матче. Игра прошла в Дохе (Катар).

В составе команды Сергея Семака по хет-трику в свой актив записали форварды Александр Кокорин и Сердар Азмун, дубль у нападающего Артема Дзюбы, по разу отличились хавбек Йордан Осорио и форвард Себастьян Дриусси.

Отметим, что Кокорин с капитанской повязкой вывел свою команду на игру с «Аль-Увайнахом». Ранее «Сочи» объявил об аренде Александра.

Товарищеские матчи. Клубы

«Аль-Увайнах» — «Зенит» — 0:10 (0:5)

Голы: Кокорин, 6 (0:1). Кокорин, 9 (0:2). Дзюба, 13 (0:3). Дзюба, 34 (0:4). Кокорин, 36 (0:5). Осорио, 56 (0:6). Азмун, 59 (0:7). Азмун, 67 (0:8). Дриусси, 72 (0:9). Азмун, 83 (0:10).

«Зенит»: Васютин (Рудаков, 46), Прохин (Караваев, 46), Смольников (Осорио, 46), Дуглас Сантос (Капленко, 46. Воробьев, 76), Ракицкий (Мусаев, 46), Барриос (Оздоев, 46), Шатов (Мак, 46), Ерохин (Жирков, 46), Сутормин (Исламхан, 46), Кокорин (Дриусси, 46), Дзюба (Азмун, 46).

21 января. Доха. Стадион «Эспайр».