16:47 1 июня | Футбол — РПЛ

"Зенит" выразил соболезнования в связи с гибелью Рейеса

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"Зенит" выразил соболезнования родным и близким Хосе Антонио Рейеса. 36-летний полузащитник погиб в результате ДТП. 

Рейес выступал за "Севилью", "Реал""Арсенал""Атлетико""Бенфику""Эспаньол" и другие клубы. На его счету 22 матча за сборную Испании и четыре гола.

Стали известны подробности смертельной аварии Хосе Антонио Рейеса

 


 

 

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