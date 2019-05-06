"Зенит" на своем официальном сайте выразил особую благодарность болельщикам, которые приехали на матч 27-го тура РПЛ с "Ахматом" (1:1) в Грозный, а также которые встретили команду в "Пулково-2".

– Ваша поддержка на "Ахмат Арене" помогла команде проявить характер и добиться волевой ничьей, которая в результате позволила досрочно завоевать чемпионский титул. Яркая атмосфера, которую вы создали на площади перед "Пулково-2", в очередной раз доказала, что болельщики "Зенита" – лучшие в мире! Это наша общая победа! – говорится в сообщении клуба.

Семак с файером, Питер - в экстазе //

Как "Зенит" будет праздновать чемпионство

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