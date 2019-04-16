"Зенит" выразил глубокое огорчение в связи с пожаром в соборе Парижской богоматери

Официальный Твиттер "Зенита" опубликовал сообщение по поводу пожара в соборе Парижской Богоматери.
Англоязычный Твиттер клуба сообщил, что клуб "глубоко огорчен" случившимся и опубликовал фото команды в Париже в 1971, а также опубликовал хэштег #NotreDame.
В понедельник, 15 января в соборе Парижской Богоматери произошел сильный пожар, в результате которого обрушился шпиль. Колокольни собора, алтарь и алтарный крест при этом уцелели. На месте случившегося работают около 400 пожарных. К сооружению приехал президент Франции Эммануэль Макрон. На данный момент правоохранительные органы считают, что возгорание произошло случайно. О пострадавших не сообщается.
1971, Zenit in Paris.– FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) 15 апреля 2019 г.
Devastated.
🙏 #NotreDame pic.twitter.com/93jKtiQNbh
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