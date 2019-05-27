18:35 27 мая | Футбол — РПЛ

"Зенит" выразил благодарность участникам организации чемпионского парада

0
Обсудить

В воскресенье, 26 мая, в Санкт-Петербурге прошел чемпионский парад "Зенита".

Сине-бело-голубые на своем официальном сайте выразили благодарность всем структурам правительства Санкт-Петербурга, а также представителям силовых структур и правоохранительных органов за оказание неоценимой помощи в организации этого парада.

Парад под ливнем. "Зенит" проехал по Невскому на золотом автобусе

 

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-05-27-zenit-vyrazhaet-blagodarnost-uchastnikam-organizatsii-chempionskogo-parada.htm

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ