«Зенит» вспомнил первую победу Семака в качестве главного тренера клуба. Это произошло 6 лет назад
19 марта 2020, 12:56
«Зенит» в своем официальном Twitter вспомнил первую победу клуба под руководством нынешнего главного тренера Сергея Семака.
Это произошло 6 лет назад 19 марта 2014 года в ответном выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Тогда Семак был исполняющим обязанности главного тренера. На должность главного тренера он был назначен 29 мая 2018 года.
Ровно 6 лет назад: первая победа Сергея Богдановича Семака в качестве главного тренера сине-бело-голубых ?#ВсеБудетСБС pic.twitter.com/oJzZgOrC1S— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) March 19, 2020