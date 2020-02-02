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«Зенит» устроил для Ригони «туннель новичка»

2 февраля 2020, 15:40

Игроки «Зенита» встретили возвращение Эмилиано Ригони фирменным «туннелем новичка». Традиционно новый игрок команды должен пробежать через туннель из игроков, которые в этот момент награждают его шлепками по голове и спине.

Ригони стал игроком «Зенита» в августе 2017-го. В составе сине-бело-голубых он провел 45 матчей, забил 9 мячей и отдал 11 результативных передач, а также стал чемпионом России. Начало сезона он провел в аренде в «Сампдории», но досрочно вернулся в расположение сине-бело-голубых. В серии A он отыграл 9 встреч и отметился голевой передачей.

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