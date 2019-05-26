"Зенит" установил клубный рекорд в домашних матчах

В матче 30-го тура "Зенит" на домашнем стадионе обыграл "Енисей" (4:1) – это победа стала для подопечных Сергея Семака 13-ой на "Газпром Арене". Таким образом, питерцы установили клубный рекорд по количеству домашних побед в чемпионате России.
Ранее в сезоне-2011/12 "Зенит" одержал 12 побед в 22-х матчах, а в сезоне-2014/15 для повторения этого результата петербуржцы понадобилось 15 матчей. В домашних играх чемпионата сине-бело-голубые поражали ворота соперников 39 раз – лучший результат клуба в истории чемпионатов России, проводимых в два круга.
Домашние матчи "Зенита" в чемпионате России
|
Сезон
|
Игры
|
В
|
Н
|
П
|
Мячи
|
2018/19
|
15
|
13
|
1
|
1
|
39-13
|
2014/15
|
15
|
12
|
2
|
1
|
36-8
|
2011/12
|
22
|
12
|
8
|
2
|
41-12
|
2016/17
|
15
|
11
|
3
|
1
|
28-9
|
1996
|
17
|
10
|
4
|
3
|
20-11
|
2001
|
15
|
10
|
4
|
1
|
31-14
|
2007
|
15
|
10
|
4
|
1
|
28-14
|
2009
|
15
|
10
|
4
|
1
|
24-10
|
2010
|
15
|
10
|
4
|
1
|
31-8
|
2012/13
|
15
|
10
|
3
|
2
|
26-9
|
2013/14
|
15
|
10
|
3
|
2
|
33-16
Дома команда Семака набрала 40 очков в 15-и матчах, повторив рекорд ЦСКА сезона-2013/14, больше домашних очков набирал только "Спартак" в чемпионском сезоне-2016/17 – 42. (Денис Аль-Юсифи)
Команды с наибольшим количеством очков набранных в домашних матчах
|
Клуб
|
Сезон
|
Игры
|
В
|
Н
|
П
|
Очки
|
Спартак
|
2016/17
|
15
|
14
|
0
|
1
|
42
|
ЦСКА
|
2013/14
|
15
|
13
|
1
|
1
|
40
|
Зенит
|
2018/19
|
15
|
13
|
1
|
1
|
40
|
ЦСКА
|
2005
|
15
|
12
|
3
|
0
|
39
|
Локомотив
|
2002
|
15
|
12
|
3
|
0
|
39