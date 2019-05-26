17:32 26 мая | Футбол — РПЛ

"Зенит" установил клубный рекорд в домашних матчах

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В матче 30-го тура "Зенит" на домашнем стадионе обыграл "Енисей" (4:1) – это победа стала для подопечных Сергея Семака 13-ой на "Газпром Арене". Таким образом, питерцы установили клубный рекорд по количеству домашних побед в чемпионате России.

Ранее в сезоне-2011/12 "Зенит" одержал 12 побед в 22-х матчах, а в сезоне-2014/15 для повторения этого результата петербуржцы понадобилось 15 матчей. В домашних играх чемпионата сине-бело-голубые поражали ворота соперников 39 раз – лучший результат клуба в истории чемпионатов России, проводимых в два круга.

Домашние матчи "Зенита" в чемпионате России

Сезон

Игры

В

Н

П

Мячи

2018/19

15

13

1

1

39-13

2014/15

15

12

2

1

36-8

2011/12

22

12

8

2

41-12

2016/17

15

11

3

1

28-9

1996

17

10

4

3

20-11

2001

15

10

4

1

31-14

2007

15

10

4

1

28-14

2009

15

10

4

1

24-10

2010

15

10

4

1

31-8

2012/13

15

10

3

2

26-9

2013/14

15

10

3

2

33-16

Дома команда Семака набрала 40 очков в 15-и матчах, повторив рекорд ЦСКА сезона-2013/14, больше домашних очков набирал только "Спартак" в чемпионском сезоне-2016/17 – 42. (Денис Аль-Юсифи)

Команды с наибольшим количеством очков набранных в домашних матчах

Клуб

Сезон

Игры

В

Н

П

Очки

Спартак

2016/17

15

14

0

1

42

ЦСКА

2013/14

15

13

1

1

40

Зенит

2018/19

15

13

1

1

40

ЦСКА

2005

15

12

3

0

39

Локомотив

2002

15

12

3

0

39
Зенит – Енисей

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