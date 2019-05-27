"Зенит" ушел в отпуск до 14 июня

В понедельник, 27 мая, игроки и тренеры "Зенита" ушли в летний отпуск, информирует официальный сайт сине-бело-голубых.
Планируется, что команда соберется в Петербурге 14 июня и после прохождения медосмотра отправится на сборы в Австрию.
Команда будет работать в Зальфедене с 18 по 29 июня и сыграет товарищеские матчи с австрийским "Ваккером" (21 июня) и болгарским "Левски" (25 июня).
Андрей Лунев, Артем Дзюба и Магомед Оздоев с 30 мая вместе со сборной России начнут подготовку к отборочным матчам Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра.
Роберт Мак будет готовиться в составе сборной Словакии к матчам с Иорданией и Азербайджаном.
Вильмар Барриос попал в расширенный список сборной Колумбии для участия в Кубке Америки, который пройдет с 14 июня по 7 июля в Бразилии.
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Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-05-27-osnovnoy-sostav-zenita-ushel-v-letniy-otpusk-komanda-soberetsya-v-peterburge-14-iyunya.htm