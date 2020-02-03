«Зенит» сыграет товарищеский матч с грузинским «Сабуртало»

«Зенит» проведет товарищеский матч с грузинским клубом «Сабуртало». Об этом сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Игра состоится в Испании 6 февраля. Начало в 18.30 по московскому времени.

«Сабуртало», основанный в 1999 году и представляющий Тбилиси, выступает в высшем дивизионе грузинского чемпионата. В сезоне-2019 клуб занял третье место в турнире, а годом ранее, в 2018-м, выиграл золотые медали.

Матч состоится на стадионе «Гильермо Амор», расположенном в Бенидорме.